UNEO SE POLICAJCU U FACU I UDARIO GA PESNICOM! Marko Miljković pravo iz Zadruge u ZATVOR! ČEKA GA 5 GODINA ROBIJE?!

Marko Miljković, učesnik "Zadruge" i bivši dečko Lune Đogani, pre devet godina prebio je policajca ispred jednog splava na Zemunskom keju i još nije odgovarao. Za ovo delo mu preti kazna od pet godina zatvora.

- Marko je bio sa društvom u provodu na splavovima. Mnogo su popili i kada su kretali kući zaustavila ih je policija i pokušala da ih legitimiše. Marko je odbio da radi alko-test i da da dokumenta, već je počeo da se raspravlja sa službenim licem. U jednom trenutku mu se uneo u facu i udario ga pesnicom u lice. Odmah je priveden i odveden u stanicu na trežnjenje. Policajac koji je dobio udarac podigao je protiv Marka krivičnu prijavu - kaže dobro obavešten izvor za medije.

"Proces protiv Marka se odugovlači već devet godina jer je on dugo bio po raznim rijalitijima. Više je tamo nego na "slobodi", zbog toga se sudski postupak stalno produžava. Nadrljao je kada izađe iz "Zadruge", dodaje izvor. Kada je saznala da njenom bivšem dragom preti robija, Luna je bila očajna.

"Nedavno je sve saznala i to je sve mnogo povredilo. Danima je plakala. Najviše joj je bilo krivo što je Marko to krio od nje. Skroz je izneverio njeno poverenje. Ona je njemu otvorila dušu, sve mu je ispričala o sebi i svojoj porodici i dobro i loše. Sad više ne zna da li može da mu veruje", priča sagovornik za medije.

Za razliku od Đoganijeve, koja je očajna, Miljković je optimista i nada se da će slučaj da zastari.

"Marko veruje da će sve to nekako da reši. Ubeđen je da će dobiti samo uslovnu kaznu. On i ne shvata koliko je ozbiljna situacija. Priželjkuje da ceo taj slučaj zastari", kaže izvor.

Marko je pred sam ulazak u "Zadrugu 3" potvrdio da se protiv njega vodi ozbiljan proces.

"Tačno je da me čeka suđenje zbog tuče ispred splava na Zemunskom keju. Nije ništa strašno bilo. Malo sam popio na splavu i kada sam krenuo kući sa drugarima, počela je frka. Ja sam hteo da vozim, a policajac mi nije dozvolio da takav sednem za volan. Tu smo se posvađali, više se i ne sećam šta se desilo. Možda sam ga malo odgurnuo. Sigurno ga nisam pretukao, kako on tvrdi. Samo smo se malo svađali i koškali, ništa bitno. On me je prijavio i sada zbog te gluposti idem na suđenja. Čak sam i iz "Zadruge 2" morao da izlazim na ročište. Srediću ja sve to. Ne volim o tome da pričam, da ne sekiram majku", rekao je Miljković na kraju.

