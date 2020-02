PAO JOJ JE MRAK NA OČI KAD JE ČULA KAKO JU JE NAZVAO! Matora napunila usta gnusnim uvredama, pa OPLELA kao nikad pre!

Mensur Ajdarpašić, aludirajući na Matorinu se*sualnu orijentaciju, rekao je svojoj cimerki da je "obeležena od Boga", pa ju je na taj način isterao iz takta. Sa namerom da mu uzvrati ona je spomenula njegovu devojku Minu Vrbaški, ističući kako je ona svojevremeno bila sa devojkama.

Takođe, Matora je otkrila da ni sama nije bila samo sa ženama, a u tom trenutku joj je u potpunosti pao mrak na oči, pa nije birala reči.

foto: Printscreen

"Ja volim i p*ku i k*ac. Volim k*inu, pravu, mesnatu, kada uzme da me ispalapuca, da me iz*be, da mi izvrne p*ku kao šubaru, to volim. Da me pet dana boli posle", ređala je Matora i ne razmišljajući o tome što je još nekoliko cimera sluša, kao i da kamere "upijaju" svaku sekudnu ove šok rasprave.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir