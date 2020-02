POPILA SAM MALO VIŠE: Zorana Losić objasnila zašto joj je žurka bila KOBNA, a onda se nadovezao Pavao!

Zorana Losić pojasnila je zbog čega joj je žurka u rijalitiju bila kobna.

Učesnica je otkrila da je popila "čašicu više", kao i da joj je tada nizak prag tolerancije.

"Imala sam konflikt sa Pavaom, završila sam u izolaciji. Posvađali smo se oko sitnice. Dogodilo se to da je on meni izgovorio užasne reči i pominjao mi je majku. Baš sam se iznenadila jer sam stvorila neku iluziju o njemu. Nisam očekivala da će tako reagovati i da će mi takve ružne reči. No, ovo je rijaliti. Čim se sa Naidom posvađao i rekao joj sve te grozne stvari, što onda ne bi mogao i meni to da uradi. Razočarao me je stvarno i jako me je to dotaklo", kroz suze je pričala Zorana.

"Zorana je sinoć poprilično popila. Ona se prvo naljutila na bazenu. Ona ima tu ružnu naviku da dođe da mi pije iz moje čaše. Rekao sam joj da to ne radi. Ne volim da mi neko uzima piće. Ja znam da je nisam psovao prvi. Čim se sa nekim posvađam, oni mene napadaju na temu deteta i zatvora. Ona se tako ponaša i kad nije pijana", rekao je Pavao Vladilo.

