OTVORIO DUŠU! MARKO MILJKOVIĆ JAVNO PRIZNAO: Nisam PREBOLEO Lunu! (VIDEO)

Iva Grgurić tokom "Igre istine" pitala je Marka Miljkovića šta je osetio, nakon što je pušten njegov ljubavni klip sa Lunom Đogani.

foto: Printscreen/Youtube

"Pogodilo me... Još uvek sam u fazi preboljevanja. Pogodio me je taj klip i sve to... Šta da radimo? To je to. Otišao sam tamo i to je to", rekao je Marko.

"Kada bi Luna sada ušla, da li bi se pomirio sa njom?", pitala je Iva zatim.

foto: Printscreen/Youtube

"Kada bi ušla, bio bih u ogromnom šoku... Šta bi bilo, ne znam... Suviše smo se ukrstili, da bi se vraćali na staro", rekao je Miljković.

Kurir.rs/M.M, Foto: Printskrin

