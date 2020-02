DA LI ĆE USLEDITI DISKVALIFIKACIJA? Pljušte uvrede na nacionalnoj osnovi, NJIH DVOJE žestoko se PLJUVALI! (VIDEO)

Ljubavni odnos Mlađana Jovanovića i Nine Babić je više nego turbulentan, a sada su izneli niz uvreda jedno drugom, pa i uradili ono što je zabranjeno.

Tokom svađe Nine i Mlađe on je u besu vikao na nju, a u jednom momentu je rekao "Zapamtićeš me, i ti i ovaj musliman" na šta je Nina ponovila reč koju je on pokušao da prošapuće, ali se jasno čula.

S obzirom da je ovo izrečeno kao pretnja, korisnici na društvenim mrežama smatraju da je diskvalifikacija jedina adekvatna kazna.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir