SEVAJU VARNICE IZMEĐU MILJKOVIĆA I PEŠIĆEVE: Marko teši Jelenu i nudi joj OVO! Polako joj se PRIBLIŽAVA! (VIDEO)

Rijaliti učesnici često povezuju Jelenu Pešić sa Markom Miljkovićem, a njih dvoje su uporno negirali bilo kakvu mogućnost da uplove u nešto više od prijateljstva.

Međutim, Miljković je pokazao koliko je raspoložen kada je u njenom društvu, pa je čak ponudio pomoć ne bi li cimerka dobila cigarete koje su joj bile preko potrebne.

"Moraš sa sobom da raščistiš u glavi, danas nećeš da pušiš i to je to. Glupo je to što tražiš, hoćeš da odemo do Drveta da mu tražimo zadatak?", pitao je Marko.

"Neću, glupo mi je", rekla je Jelena.

"Da smo se igrali u ljubavnoj nedelji možda bi i pobedili", rekao je Marko.

