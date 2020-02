MARKO MILJKOVIĆ NIJE PREBOLEO LUNU! Priznao zašto je plakao za bivšom! Ovo je osećaj koji NIKAD nije pre doživeo

Marko Miljković je progovorio je o suzama koje je pustio zbog emotivnog klipa sa Lunom Đogani, njegovom bivšom devojkom.

"Evo, ako uradimo neku retrospektivu, bilo je haosa sa Miljanom, emotivni udarac, probolo me je nešto kroz srce kad je pušten taj klip 14. februara. Vratili su mi se razni filmovi, tad bi nam bilo 13 meseci, pre tačno godinu dana sam joj rekao prvi put da je volim. Gledam da neku emociju sakrijem u rijalitiju, ali to je bilo jače od mene, pustio sam suzu. Čudan neki osećaj, ne znam da li sam ikad doživeo nešto slično. I dalje postoji nešto, ne bežim od toga, samo je pitanje vremena kad će to proći. Nisam raščistio sa emocijama, zbog toga ne želim da se upuštam u neke veze, kombinacije... Neće doći do pomirenja, videli smo da neke stvari ne idu kako treba. Siguran sam da Luna nije prebolela 100 odsto i sad dok sam ovde, da će je držati neko vreme, kao i mene. Nismo mogli neki kompromis da napravimo. Ja ne dam na sebe, ona ne da na sebe. Dešavalo se sve i svašta. Bilo je ružnih reči i postupaka, i sa moje i njene strane. U svađi smo bili mesec dana posle raskida i kad smo se dopisivali, prepucavali smo se. Posle mesec dana smo sklopili primirje, sada smo u dobrim odnosima. Gleda me 100 odsto i Gagi je unutra. Gleda sigurno više nego dok je samo Gagi bio tamo, a koliko gleda, koliko joj posao dozvoljava. Mislim da je meni teže, ja ne znam gde je ona. A mogu i indirektno da se obratim njoj, imam ja te poteze", rekao je Marko.

"Odlučio sam da se u "Zadruzi 3" otvorim, da ne budem tvrđava. Mislim da ću izgurati kao Marko Miljković, da će ljudi imati prilike da me upoznaju još više. Rasterećeno sam i opušteno ušao, bez nekih preteranih igrica da bih zaštitio vezu, kao u prošloj sezoni", istakao je Miljković.

Nakon ovoga, Miljković je progovorio i o situaciji koja se desila sa Miljanom Kulić.

"Miljani sam pre nego što se ono desilo rekao da ću ja da je diskvalifikujem. Njoj stvarno mesto ovde nije, kakve igrice je igrala i šta je sve radila... Nije sve to mržnja prema njoj, ali rekao sam da ću da joj se osvetim i da budem bezobrazan. Došao sam do drugog stepena provokacije. To mi je bio cilj. Udarao sam je tamo gde je tanka, ta njena sujeta je jede. Ponosan sam na sebe", istakao je Marko.

