ŠOK! IVANA ŠOPIĆ NEVINOST IZGUBILA SA ŠKOLSKIM POLICAJCEM: Imala sam 16 godina, nešto smo POLILI i otišli kod NJEGA!

Stefan Kandić Kendi odlučio je sinoć da sa zadrugarima podeli svoje prvo seksualno iskustvo, a tom prilikom se zacrveneo, a onda je o tome i Ivana Šopić odlučila da ispriča svoje iskustvo.

"Ja sam bio jako mali. Gledao sam se sa tom jednom devojkom, imala je i ona 17 godina, ja sam imao 13. Ja sam prošao sa njom dosta toga, ali nismo došli do toga. Onda smo došli do toga jednog dana, znao sam da se taj dan mora to desiti. Bio sam siguran da ona to sve zna, imala je 17 godina. Međutim i ona je bila nevina. Ja ne znam, ona ne zna, ne znamo kako. Prvi put kad smo probali, ja nisam mogao da uđem", ispričao je stidljivi Kendi, a zatim je ustala Ivana Šopić.

"Ja sam imala 16 godina, išla sam u srednju školu, imali smo školskog policajca koji je otišao na odmor, došao je da ga zameni jedan mladi pripravnik, koji je imao 18 godina. Mladi, lep, zgodan, istetovirao je moje ime posle 4 meseca veze, bila sam verena za njega. Tri godine smo bili zajedno. Moja prva ljubav. Nešto smo bili popili, otišli kod njega kući. Bilo je bolno, bilo je lepo, romantično. Nisam mu rekla da sam nevina. Ponosna sam što mi je bio prvi", rekla je Ivana.

