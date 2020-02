MILJKOVIĆ JE UŠAO SA NAMEROM DA MIKSI POPIJE DISKVALIFIKACIJU? Zadrugara ovo izjeda: Nikako ne podržava TAJ POTEZ!

Ulazak Marka Miljkovića u Belu kuću "Zadruge" svakako je uzdrmao sve, a zasigurno posebno Miljanu Kulić, koja je nakon rasprave sa nekadašnjom simpatijom zaradila diskvalifikaciju.

Međutim, Filip Reljić gotovo je suguran da je Marku to bila namera.

On se dotakao Mensura Ajdarpašića (koji je po ulasku izjavio da je ušao kako bi diskvalifikovao Tomovića) pa ga i uporedio sa Miljkovićem, ističući da su cimeri u većini veoma "blagi prema njemu".

"Marko, em što koristi prednost, em ne ulazi prvi put u rijaliti. On je ušao očigledno sa namerom da diskvalifikuje Miljanu, ja to ne podržavam. Ja znam da su i Mensura osuđivali, kad su pričali da je ušao sa istom namerom, a kao prema Marku su blagi", prokomentarisao je on u studiju u Šimanovcima.

