PROCURILA PREPISKA MILJKOVIĆA SA MANUELOM Ubio sam se! Čekam druga da se popravim i dolazim! BRUKA!

Marko Miljković, učesnik „Zadruge“, otkako je po treći put ušao u rijaliti, ne prestaje da loše priča o svom nekadašnjem prijatelju Manuelu Stojanoviću.

Njih dvojica su se družili otkako su zajedno učestvovali u „Velikom bratu“. Kada je razvio biznis, Manuel je zaposlio Marka, ali kada su se poslovno rastali, puklo je i prijateljstvo.

Otad Miljković ne prestaje da vređa i ponižava nekadašnjeg druga, o kojem je i sada u rijalitiju loše govorio. I samo nekoliko dana nakon toga isplivala je prepiska između njih dvojice iz 2015. godine, u kojoj je Marko, između ostalog, Manuelu poručio da se ubio, a on mu odgovara da prestane da „uzima to smeće“. Mnogi su zaključili da su u pitanju opijati, o čemu se već godinama priča, ali je Marko uvek to demantovao.

foto: Printscreen

- Gde si, Miljkoviću, ajde, gori sve - pozvao je Manuel druga da mu se pridruži u jednom klubu.

- Ubio sam se, čekam ortaka da se popravim i dolazim - odgovorio je Miljković.

- Fazon Severina. Videla sam sneg u maju. Nisi normalan. Batali to smeće, bre - odgovarao ga je Manuel, možda aludirajući na narkotike.

Iz prepiske se vidi i da je Miljković često Stojanoviću tražio novac.

- Gde si, Stojanoviću? Je l’ bi mogao da mi pozamiš stojku (100 evra, prim. aut.) pa ću odraditi sledeći vikend kada budem vozio - upitao je Marko.

- Ajde, dogovaramo se sutra. Rešićemo - odgovorio mu je Manuel.

- Hvala, Stojanoviću. Svakako ide Nova godina, pa ima dupla dnevnica valjda.

- Mogu da ti dam unapred, pa ti uradi Novu fri. - Može, ali ćeš morati da mi daš pare za put jer sam bez dinara. - Rešeno, zovi sutra. Gotov sam. Ubrzo je i njihovo prijateljstvo puklo.

- Smatrao sam te drugarom, ali ti si ispao najveći ljigavac. Kako te nije sramota da to uradiš, još se praviš budala i kažeš mi da radiš za tamo nekog lika koji radi isto. Hrani kuče da te ujede. Nemoj više da mi se obraćaš u životu - besan je bio Manuel.

- Ti da si mi neki drug, radili bismo pola-pola, a ne bi mi davao bednih 200 evra po vikendu. Tako da samo ti nemoj o drugarstvu da pričaš - uzvratio je Miljković.

- Sram te bilo, pomogao sam ti kada nisi imao šta da jedeš i kada nisi imao gde da spavaš. Je*o me pas kad sam poslušao Miloša da ti pomognem i uposlim te da radiš - završio je Stojanović.

Stojanović besan Ti si moj lizguz - Tužno je kada vas pojedu kompleksi što dolazite iz nemaštine kuće iz malog Brusa i mislite da je uvreda reći za nekog da je klošar iz Pirota. Dragi moj nekadašnji lizguze, tužan si i jadan, i tvoj seksualni život komentarišu dečaci, modni dizajneru - odgovorio je Manuel na prozivke da je klošar iz Pirota.

LJILJANA STANIŠIĆ

Kurir