FETIĆ KRAO OD CIMERA, A ONDA MU MIĆA SASUO SVE U LICE: Uradi to Goluboviću! Divite se ŠUPLJIM PRIČAMA! (VIDEO)

Lepi Mića ustao je za crnim stolom kako bi prokomentarisao podelu budžeta, ali i pokušaj krađe novca Edisa Fetića i njegove ekipe.

Zadrugar je očitao lekciju svima, a potom se obratio Stefanu Kandiću Kendiju kao ovonedeljnom vođi, zbog njegove podele budžeta koja je napravila opšti haos u Beloj kući.

"To se radilo davnih dana. To se radi na Kendiju, Reljiću, radite to na Kristijanu Goluboviću. To je već stara fora, ovde što se nešto patentiralo je kasno, vidim da se divite ovde nekim šupljim pričama. Mislim da je Kendi danas imao suzdržanu reakciju i gde god je mogao da prođe, to je uradio. Gledao je da zadovolji sve, nije lako dati nekome nula dinara, zato što je besparica, ali je on već iznivelisao i na neki način na koji je njemu jasan, meni to nije jasno", izjavio je Lepi Mića, a Fetić je zanemeo.

