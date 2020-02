ŠOK INTERVJU BIVŠE ZADRUGARKE! Barbara otkrila ko svaki dan ima ODNOSE i kako to kriju od KAMERA

Pinkova zvezda Barbara Pajović ispala je iz daljeg takmičenja u rijalitiju "Zadruga", u kome je provela kratko vreme. Ona je uspela da iznese svoju tešku životnu priču, od koje su mnogi zaplakali. Ušla je u rijaliti kako bi zaradila novac za svoje dvoje male dece, ali i da bi se afirmisala i radila po prestoničkim kafanama i klubovima.

Barbara je jedna od retkih koja je uspela da ostane u dobrim odnosima sa svim zadrugarima, ali priznaje da su pokušavali da iz nje izvuku informacije.

"Pokušavali su da na perfidan način saznaju šta se napolju dešava, da saznaju ko se kako plasirao i ko ima najviše glasača i fanova. Neki su pokušavali da saznaju i neke stvari o meni, ali ja sam držala jezik za zubima.

foto: Printscreen

Tvoja životna priča mnoge je rasplakala. Kako si izdržala bez svoje dečice? - Bilo mije mnogo, mnogo teško jer sam ih ostavila. Plakala sam kad me niko ne vidi. Krila sam se i lila suze. Mislila sam da sam jaka, da ću moći da se izborim, ali nisam. Sanjala sam svoja dva anđela svako veče.

Jesi li se ranije odvajala od njih? Paralelno sam radila i išla u školu. Više sam radila nego što sam bila u školi. Morala sam da zaradim za sebe, za život. Nije imao ko da mi da. Nisam želela da budem kao neke devojke koje nađu sponzore. Nisam htela da ljudi kažu da sam k*rva. Htela sam da sačuvam uspomenu na majku, koja me je naučila dabudem poštena i da idem uzdignute glave.

Majka ti je bila velika podrška. Kako si podnela njen odlazak?

- Ostala sam sama preko noći, Nikoga nisam imala. Ona je bila moja svetla tačka, moja snaga. Samo je zaspala, ja sam ostala sama. Otišla je od mene bez pozdrava.

Kako si saznala za njenu smrt?

- Javljeno mije samo da mami nije bilo dobro i morala sam odmah da krenem da je vidim. Doktorima ni dan-danas nije jasno kako su oni nju oživeli jer ona je zaspala i, dok je baba ušla u njenu sobu, više se nikada nije budila.

Da li si se nadala da će preživeti?

- Sedam puta su je oživljavali, bila je u komi. Ja sam uzela njen telefon i ona je gledala svakakve gluposti na telefonu. Osetila je svoju smrt. Gledala je stvari vezane za svoje stanje.

foto: Printscreen

Ko ti je posle pomagao?

- Baka je bila uz mene. Ona se borila da ne osetim gubitak majke. Ali majka je majka, ja sam posle njenog odlaska mesecima bila izgubljena. Mislila sam da ću se ubiti.

Zašto nisi gledala muškarce u „Zadruzi“?

- Nisam želela da moja dva sina dožive sramotu zbog majke. Nikada to ne bih uradila. Ne razumem devojke koje imaju seks pred kamerama, a porodice ih gledaju spolja.

Dragana Mitar ima sina, pa ima seks svako veče. Kako to i komentarišeš?

- Ne znam kako ona nema grižu savesti kada ima seks sa Edom. Ona ima sina, on ide u vrtić. Njena majka to gleda. Dragana se ponaša kao da je omađijana. Kao da napolju nema nikoga. Ja sam stalno imala svoju decu pred očima, ne znam kakva je Dragani savest kada nije mislila na sina.

foto: Printscreen

A šta kažeš za Eda, on ima troje dece?

- Taj čovek mi tek nije jasan. On se ponaša užasno, kao da nikog živog nema i kao da Dragana i on sve počinju od početka. Pa njega žena gleda napolju. Troje zlatne dece. Kakve traume će oni da imaju. Meni je to tužno. Zamisli gledaju tatu kako vara mamu sa tamo nekom tetom. Užas!

Šta kažeš za ostale koje su se seksale?

- Mina i Mensur prednjače u seksanju. Oni, čini mi se, imaju seks svaki dan, neprestano. To je već postalo normalno. Mini rade hormoni ludački. Ona nasrće na njega svaki čas. Ali ni on nije imun na nju.

foto: Printscreen

A Bane Čolak i lvana Krunić, gde se oni seksaju? - Njih dvoje se kriju, niko ne vidi Ivanu i Baneta gde se seksaju. Ivana je u kanalu posle saznanja da su njeni na lekovima. Ipak to nije bila prepreka da nastavi sa njim. Pogazila je i preko porodice.

foto: Printscreen

U kakvom stanju je Janjuš, čini se da nije dobro?

- I nije dobro, u pravu ste. On stalno ide u produkciju da priča sa psihijatrom. Misli o ženi, da li gaje ostavila, dali je ljuta. Ima traume. Nekada ne spava po dva dana.

A Iva i Filip?

- Nije Filip dečko za Ivu. Ona voli moćne muškarce. One koji mogu da joj obezbede lep i lagodan život. Filip živi skromno. On nema kapacitet za Ivu. Ona se samo igra sa njim jer je osetila da to prolazi. Ni kao par se ne poklapaju.

foto: Printscreen

