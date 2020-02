DRAGANA MITAR OPLELA PO SINIŠI: Ljubavniku pričala SVE NAJGORE o njemu, pa spomenula SNIMAK! (VIDEO)

Dragana Mitar i Edis Fetić pričali su u dvorištu sa Banetom Čolakom. Dotakli su se Draganinog supruga Siniše Dragutinovića i sporne situacije od letos, kada je Dragana morala da napusti stan.

Dragana je tada prosledila snimak sitaucije iz stana.

"Šta se dešava na tom snimku?", upitao je Bane.

foto: Printscreen/Youtube

"Dogovara šta da radi", rekla je Dragana.

"On nije ušao u stan, nego njegova bivša žena. To on tvrdi, a na snimku se vidi da je dogovor. Nisu bili dobro pre, pa su se spojili da bi je ukanalili. To će sada da se ćera", nadovezao se Edo.

"Ja ću da se teram 10 godina, nije bitno.", nadovezala se Dragana.

foto: Printscreen/Youtube

"To ti je kad ti ljubav pređe u mržnju, gledaš da nekoga do kraja", istakao je Bane Čolak.

Kurir.rs, Foto. Printskrin

Kurir