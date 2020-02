TATA JE PLATIO GRUDI, A JA ĆU DRUGO: Ivania Bajić ne planira da stane sa PLASTIČNIM OPERACIJAMA, ovo će sledeće URADITI

Ivania Bajić pristala je da odgovori na škakljiva pitanja na poligrafu, a glavna tema bila je plastična operacija.

Ona je priznala da je ušla rijaliti odmah nakon što je ugradila silikone u grudi.

"Moram da napomenem da me stalno prozivaju da imam veštačke grudi, to je istina i samo sam to uradila od plastičnih operacija. Stavila sam i usne pre rijalitija, ali to je bilo davno. Deset dana pre ulaska u vilu sam uradila operaciju grudi. Nisam očekivala da ću tako brzo da uđem, ali tako se zadesilo", rekla je Ivania, koju su pitali i da li joj je otac platio silikone.

"Pohvalnije mi je da sam sama platila svoje grudi, ipak je tata platio. Kad izađem, onda ću "uraditi" nos i usne...", rekla je Ivania.

