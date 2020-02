SVE STE PROŠLE KROZ TOMOVIĆEVE RUKE, OVDE DAME NEMA: Zorica Marković održala lekciju devojkama, one POCRVENELE! (VIDEO)

Marko Janjušević i Zorica Marković, kao predstavnici porote na suđenju između Ivane Šopić i Lepog Miće, izneli su svoje mišljenje koje niko nije očekivao.

Zorica je o Ivani Šopić dala je svoje mišljenje, a nije štedela ni druge zadrugarke.

"I meni su lepili ove etikete, nisam bila sujetna, niti sam se ljutila, meni to lično nije smetalo. Kada sam ušla, govorili su mi da bacam koske, ali ja sam smešna u odnosu na to šta vi ovde radite. Sa Mićom nisam u dobrim odnosima, tako da neću niti pristrasna. Postavljeno pitanje je "Kako se nosiš sa tim", meni je taj deo veoma bitan, to je već izgovoreno za tebe u kući. Ja sam čula da takve priče o Ivani po kući kruže. Ovde dama ne postoji, ovde je bio pegla Vladimir Tomović, Filip Đukić, sve ste prošle kroz njihove ruke. Da je Ivana cinkaroš, da, jeste. Čula sam da u hotelu pričate o svima nama, da Mića daje instrukcije, to je za mene cinkarenje. Trebala si drugačije da odgovoriš, ovo je nešto između tuženog i tužiteljke, a ne pitanje na radiju. Tuženi nije kriv", objasnila je Zorica.

