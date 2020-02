ZADRUGARE ČEKA HAOS: Gledaoci rijalitija pisali Željku Mitroviću, a on poslao OPASNU PORUKU! Evo šta će URADITI! (FOTO)

Gledaoci rijalitija stalno komentarišu na Instagram profilima Željka Mitrovića i Milice Mitrović, a ovaj put zamerili su učesnicima što iznose brojne uvrede na nacionalnoj osnovi.

Mitrović nije mogao da ne odgovori, pa je kratko i jasno svima dao do znanja da je nedolično ponašanje zadrugara nedopustivo i da ako je došlo do toga, on će to sankcionisati.

"Gospodine, da li ćete poduzeti, bar ovaj put nešto povodom pretnji u vašoj kući u vašem rijalitiju protiv muslimana? Setimo se da ste nekad bili pravični i diskvalifikovali one koji su i viceve prepričavali na račun nečije bolne tačke", glasio je komentar.

"Čim se vratim, pregledaću sve, nedopustivo ću odmah sankcionisati!", odgovorio je Željko.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir