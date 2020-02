ČIM SE MARIJA KULIĆ VRATILA KRENULA SA OBRAČUNIMA! Prvu je skroz RASKRINKALA ovu zadrugarku! POKOPALA JE do kraja

Marija Kulić čim se vratila u Zadrugu odlučila je da se obračnuna sa pojedinim zadrugarima, a prva je na udaru za raskrinkava nje bila Iva Grgurić.

Naime, pušten je razgovor Ive i Nikole Orozovića kada je pričala o svom odnosu sa Stefanom Karićem. Tada je istakla da je trpela neke stvari zbog Karića, ali i koliko joj se život promenio nakon što je prekinula odnos sa Stefanom.

"Tu smo Oroz i ja pričali. Tema se razvezala. To sam isto pričala milion puta. Nisam glumila sa Stefanom, niti sam folirala. Nego jednostavno kada je rekao da njenu neke stvari smetaju, ja sam pokušala sebe da promenim, ali nisam bila ja ja. Ustajala sam i govorila ono što ne mislim. Poštovala sam neke ljude, koje ne poštujem, zbog Stefana. To je to bilo...", rekla je Iva posle puštenog videa.

"Ona menja priče kako je s kim u vezi. Ja ovo ne mogu da slušam. Onda svi imaju pravo koji su govorili da se ona folirala sa Stefanom. Priznaj da je to tako, a ne da si zbog njega menjala svoj karakter. Ti karakter nikada nisi imala. Prvi dan si rekla da ćeš da probaš i Karića i Tomovića. Ti se nisi menjala zbog Stefana. Ko si ti? Ja više ne znam na šta se ti vadiš i na koje priče! Sada si promenila priču. Reci da si bila sa Stefanom zbog podrške. K*nja mi se od ove tvoje priče. Pet meseci nas praviš budalama. Odluči se šta si i ko si! Sve si ovde pravila budalama sa svojom tužnom facom", rekla je Milica Kemez.

"Neverovatno kako samo ustaju Filipove bivše devojke. Gde si bila pre ti, devojko? Kako si se sada upalila? Mene niko nije poštovao, poštovali su me zbog Stefana. Ako ko ide na patetiku, to si devojko, ti. Ja nikada od sebe nisam pravila žrtvu. Kako ti je to odjednom sada krivo?", pravdala se Iva.

"Ona je u klipu rekla da je polovinu rijalitija glumila. Iva se folirala. To smo videli u vezi sa Stefanom. Najveća folirantkinja u kući je ona! Definitvno! Bila si manja od makovog zrna. Večito si glumila žrtvu! Što nisi išla da radiš u pekari, nego si širila noge da bi nosila mami za hranu? Iva, ti si pročitana! Niko nije glup, a ti nisi najpametnija! Razmisli! Ti si glupa devojka, pa razmisli prvo šta ćeš da kažeš", nije mogla da ćuti Marija.

"Ja sam sada u zabludi. Drago mi je što nisam bio sa Ivom, koja je sada. Meni se sviđala ona Iva. Ona se folirala, ja kada sam to primetio, ja sam prekinuo svaki kontakt", rekao je Karić.

"Provereno je da si pikirala Stefana. Danas si pričala da si pratila njegovog oca, a njegov otac je kačio slike s njim. Ona kada je bila iznela tu svoju priču, mnoge javne ličnosti su stale na stranu tog čoveka. Priče se nisu poklopile", umešao se i David.

"Normalno da će ljudi njega podržati, on je poznat", rekla je Iva.

