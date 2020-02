EDIS ĆE SE USKORO SUOČITI SA ZILHOM: Dragana Mitar otkrila da li STRAHUJE od njihovog SUSRETA! (VIDEO)

Dragana Mitar otkrila da li strahuje od susreta Edisa Fetića sa Zilhom Karašik, nejgovom još uvek zakonitom suprugom.

"Kakva slučajnost. Dan za danom se ovo dešava. Ja sam za svoje suđenje znala, bila sam pripremljena, a za ovo njegovo ne znam, tek sam juče saznala. Meni je bilo lakše", rekla je Dragana.

foto: Printscreen/Youtube

"Imaš li tremu šta može danas da se dogodi na suđenju?", upitalo je Drvo Draganu.

"Videla sam da je on sluđen, zbunjen. Kod mene se sve pomerilo za koji mesec posle. Spominjao mi je da će nešto da predloži danas. Ja bih volela da se to reši danas. Ja ne vršim nikakav pritisak na njega. Vidim da je iznerviran i izrevoltiran. Da smo napolju, išli bismo zajedno, on sa mnom, ja sa njim. Videću šta će da se desi za ovu drugu stvar što mi je obećao", rekla je Mitrova.

"Da li se plašiš da bi Edo mogao danas sresti svoju suprugu?", upitalo je Drvo Draganu.

foto: Printscreen/Youtube

"Ne, ne plašim se, nema razloga da se mešam i ja sam juče srela svog supruga. Mislim da je kod njega drugačija situacija. Ako oni mogu da funkcionišu, bilo bi dobro zbog dece", rekla je ona.

Kurir.rs, Foto: Printskrin

