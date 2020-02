TRAŽILA JE POLOVINU HONORARA ZA DECU: Edo detaljno ispričao šta se dešavalo na SUĐENJU sa ženom Zilhom! (VIDEO)

Edis Fetić ispričao je šta se desilo na suđenju sa ženom Zilhom Karišik, što je zanimalo mnoge.

"Dobio sam neki poziv za ročište, Zilha je tražila pola honorara od ove zarade, to je odbijeno. Sudija i njen advokat, pošto se ona nije pojavila, rekli su da je podneta tužba sa njene strane za razvod braka i tužba za podelu tekovine. Ta tužba još nije stigla, kad stigne moj advokat će odgovoriti protivtužbom. I to je ono što se ukratko desilo. Tražila je za decu polovinu honorara, ja sam za decu ostavio novac. To me je malo iznerviralo i ne znam što je to uradila. Ne znam šta je još zanimljivo da se ovde ispriča. Tražili su 40 posto od honorara, ja mogu da budem i diskvalifikovan, to ne mogu da prihvatim. I njoj da dam, proveo sam lepe godine života s njom i osećam jedan deo krivice zbog svega", rekao je Edo.

"Prvo fizički nisam imao vremena i stigao to da podnesem. Fizički sam bio sprečen, jer ne mogu da odem od Sarajeva do advokata. Bio sam samo jedan vikend u Pazaru i to je bio vikend kad ne rade. Ona je podnela, ja sam danas hteo da podnesem, tako da super. Kao da smo se dogovarali", rekao je Edo.

"Ona je već bila postavila blokadu na jednom računu, taj novac nisam mogao da podignem bez nje. Otišli smo zajedno u banku da podignemo taj novac i ona je dobila taj novac. U Pazaru mi je bilo top, ljudi su me dočekali, imao sam veliku podršku, baš nisam očekivao, niko nije znao da ću da javim", nastavio je Fetić.

"Hoćete se Dragana i ti uzeti kada izađete iz Zadruge?", pitala je Iva.

"Mi se još nismo ni razveli", dobacila je Dragana.

