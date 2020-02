ROĐEN SA DAUNOVIM SINDROMOM, PA OBOLEO OD LEUKEMIJE: Pešićeva pričala o bratu Peci, a jedno će uraditi čim IZAĐE! VIDEO

Jelena Pešić iznela je detalje iz svog privatnog života, a tiču se njenog brata Pece.

Ona je rekla da su svi mnogo radili sa njim i da je napredovao.

foto: Printscreen

"Mi smo mnogo radili sa njim i mnogo je napredovao. Uvek su moji gledali tako da kao ako ja učim, i on uči, nisu ga poštedeli zato što je bolestan. On je 1987. godište, ja 1989. On je rođen sa Daunovim sindromom, pa je oboleo od leukemije, to je ceo život... Ovo je prvi put da sam se odvojila od njega, svaki put zovem ujutru majku da vidim šta je sa njim, to je tako ceo život", pričala je Jelena i dodala:

"Kad budem izašla, povešću ga da ga upoznaš. Znaš, ceo život kao da imam dete pored sebe, dete na koje pazimo svi. Znaš koliko ti treba snage, iz dana u dan samo razmišljaš o njemu. Ali ja kažem, on mene obožava zato što mu ja udovoljavam sve. On je mnogo zahvalan, ti mu kupiš čarape i posle šest meseci mu kaže neko da su mu lepe, on kaže: "To mi je kupila Jeca". Jedva čekam da, kad izađem, da ga vodim na more."

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

