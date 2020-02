UNIŠTIĆU DRAGANU I EDA, RADILI SU IZOPAČENE STVARI! Kulićeva se naoružala ŠOK inormacijama, zbog ovoga je UŠLA PONOVO!

Miljana Kulić vratila se u rijaliti, a tvrdi da je naoružana informacijama o svojim cimerima.

Prvi na tapetu su joj ljubavnici Dragana Mitar i Edis Edo Fetić.

"Uništiću Eda i Draganu, toliko informacija imam da im je bolje da se nikada više sa mnom ne kače. Znam sve o njihovim izopačenim svingerskim orgijama, s kim su bili, šta su sve radili. Njihovoj lažnoj priči ću presuditi ja, dosta su varali narod", rekla je Miljana, a potom otkrila da je veoma ljuta na Gagija Đoganija.

"Gagi me je mnogo razočarao, priklonio se onom idiotu koji mu je iskoristio ćerku. Gagi će platiti što me je izdao, a on zna odlično šta je uradio", kaže Miljana.

O bivšem partneru Lazaru Čoliću Zoli rekla je samo da će u budućnosti postupati pametnije s njim.

"Ja znam ko je Zola, ovog puta ću ja njega vrteti oko malog prsta, videćete", kazala je.

Za kraj, Miljana je rekla da ima informacije o mnogim zadrugarima, ali da će to biti iznenađenje kao i da se kaje što je izdala produkciju svojom diskvalifikacijom.

