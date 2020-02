ODEŠ OD KUĆE 5-6 DANA KOD SPONZORA, A TI ČEKAŠ PARE! Marija napala Koraćevu, pa David skočio u ODBRANU! PLJUŠTALE UVREDE

Ana Korać je komentarisala svoj nastup na "Zadrugoviziji" koja je bila u subotu, pa se dotakla i Kristine Kije Kockar, koja je bila jedna od članica žirija.

"Mene ne dotiču takvi komentari, to je ona. Dok sam bila ovde, kada sam izašla, videla sam šta je sve pričala o meni i kakve je izjave davala. Apsolutno me ta priča ne interesuje. Isto imam prepiske u telefonu od njene kume, da je spremala meni neku aferu... Te priče me ne zanimaju, neću da komentarišem. Ona ima pravo da komentariše mene u negativnom i pozitivnom kontekstu", govorila je Ana.

foto: Pritnscreen

"Bespotrebno je ljuta na tebe... Nema razloga. Pa bila si joj sa mužem, zato si ćutala. Izgubila si drugaricu sa kojom si ovde bila najbolja, zbog tvojih gluposti i tvog k*rvarluka. Najveća k*rva!", umešala se Marija.

"Pusti je da priča! Ti si gledala kako ti je ćerka pušila k*rac! Ti si jedna velika dr*lja matora!, umešao se David i branio svoju devojku Anu.

"Jesi to ti videla?", govorila je Ana.

"Ti ideš s devojkama da bi koristio novac! Tebe se svi stide. Tebe j*bu muškarci, a ti živiš s k*rvama! Ana i u Nišu ima spoznora. Ona ode od kuće pet-šest dana i sediš, čekaš pare, a ti se za to vreme dopisuješ s muškarcima! Vidi je ova, krivonoga mala, krivo joj je što joj je Kija rekla da je za p*rno sajt! - pričala je Marija, Davidu.

