SVAŠTA SAM ČULA ZA KIJU! NEMOJTE POSLE DA SE IZVINJAVATE: Koraćeva srela BIVŠU drugaricu, ovako sad priča o NJOJ! VIDEO

Ana Korać govorila je o svom susretu sa Kristinom Kijom Kockar u rijalitiju, a mnogi su je prekidali i osuđivali.

Naime, pričalo se da je Ana bila intimna sa Slobom Radanovićem, Kijinim bivšim mužem.

"Ne može da prizna nešto, pa povuče, već neka stoji iza toga. Samo se sve vrti u krug", rekla je Ana.

"Ja sam pričao sa Kijom kada se to desilo, Ana je rekla da će rešiti sve kada izađe. Kada su izašle napolje, Kija kaže da joj se Slobodan sve detaljno objasnio, pa porekao", dobacio je Mića, pa je Koraćeva nastavila:

"Kija mi je bila drugarica, Sara mi je najbolja drugarica. Neka ona poveruje Slobi ili tom nekom drugom čoveku, ja nigde nisam čula da je on to javno negde rekao. Ništa me ne zanima, isto sam tako i ja čula svašta za nju i za sebe. Kao što sam tužila osobe koje više ne smeju da uđu u Srbiju, neka svi dođu na sud. Ja sam čista. Stanite iza svojih reči, nemojte da posle bude izvinjavanje."

"Ona se šlepala uz Kiju. Kija bi trebalo da uđe u rijaliti da se to otkrije, ali znam da ima mnogo posla napolju. Kiji nije u interesu da se blamira", govorila je Miljana Kulić.

