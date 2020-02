RIJALITI UČESNICA ŠAMARALA MAJKU I GURNULA JE NIZ STEPENICE: Nataša ostavila cimere u ŠOKU! Reagovala je i POLICIJA

Nataša Pajović priznala je šta je radila svojoj majci i ukućane rijalitija ostavila u šoku.

Učesnica koja se sada takmiči u "Parovima 8" bila je prijavljivala policiji zbog nasilja, a onda objasnila šta se desilo. Ona je na pitanje odgovorila na poligrafu.

"Da! Puna sam besa bila. Svađala sam se sa majkom i gurnula sam je niz stepenice, tad su i zvali policiju verovatno. Stepenice su bile male, svega 4 stepenika. Nisam bila pri sebi u tim momentima. Mama je verovala očuhu više nego meni. Osim majke, nisam nikog gurala ni tukla. Potukla sam se i u kafiću sa jednom drugaricom. Nije intervenisala policija. To je bilo po par šamara i to je to", rekla je Nataša.

