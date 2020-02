Dragana Mitar dobila je škakljivo pitanje od gledalaca, na koje je bez imalo blama odgovorila.

"Da li će te biti strah da opet imaš s*ks u spoljnjem toaletu nakon ovoga što se desilo na prošloj žurki?", glasilo je pitanje za Draganu Mitar.

"To je ono kada me je Marko udario. Neće me biti strah. Ja sam u tom trenutku stajala kod vrata, mene neće biti strah. Ničega me nije strah u životu. Ja volim da budem gola i biću još "golja" ako budem mogla", rekla je Dragana.

