MILJANA POKAZALA KAKVE POSLEDICE IMA OD SUKOBA SA ZOLOM PA PORUČILA: Pravda za Zolju! On priznao koliko se KAJE (VIDEO)

Lazar Čolić Zola i njegova nekadašnja devojka Miljana Kulić imali su žestok okršaj nakon žurke u noći sa utorka na sredu. On je pokušao da objasni njegovo ponašanje nakon žurke.

"Možeš li da nam objasniš svoje ponašanje nakon žurke?" - glasilo je pitanje za Zolu.

foto: Printscreen/Youtube

"Znam samo da nisam imao nameru nikoga da udarim... Niti bih sebi to dozvolio. Ne mogu da verujem da sam to sebi dozvolio. Svestan sam da je izgledalo katastrofalno. Ona me je pljunula, pa sam ja nju... Obezbeđenje me je držalo. Tu noć sam preterao i sebi ne mogu da oprostim da sam to doživeo", pričao je Zola.

foto: Printscreen/Youtube

"Ne, nikoga nisi udario... Nikoga nisi udario u rebra kada si krenuo Janjuša da zadržiš. Pravda za Zolju! Zolja je žrtva i neka ostane žrtva do kraja. Njega je Miljana dovela ovde! Kada sam bila u Doboju, vratile su mi se emocije, imali smo tamo s*ksualne odnose, onda sam u septembru saznala da sam trudna... Ovde je ušao, rekao da se bori za mene i dete, potajno je mislio da će se dogoditi spontani i na kraju on je žrtvica, bori se za mamu... Zaplači, pravda za Zolu" govorila je Miljana.

Kurir.rs, Foto. Printskrin

Kurir