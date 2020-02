PRETIO JE ZOLI PIŠTOLJEM! ĐEDOVIĆ OTKRIO ŠTA SE ZBIVALO U DOMU KULIĆA: Opleo po Siniši pa izneo ŠOKANTNE detalje (VIDEO)

Marko Đedović je Jovani Tomić Matoroj i Zorici Marković otkrio svoju verziju događaja priče o Siniši Kuliću koji je navodno zlostavljao Miljanu Kulić.

Letos ja javnost u regionu potresla vest da je Miljana Kulić prijavila svog oca Sinišu za zlostavljanje. Iako je Kulićeva prvenstveno stala iza svojih reči, kasnije ih je negirala, a Siniša je za ovu situaciju optužio tadašnju dadilju njegovog unuka Željka.

"Letos, kad je trebalo da idu Marija i Siniša idu na more, posvađali su se. Zove ona (Miljana) mene, Marija ti se pokupi i ode na more sama. Miljana me zove i kaže: "Siniša nas maltretira. Deset godina nas maltretira. Zlostavlja psihički i fizički. Pred Željkom je urlao, opet je doživeo fras". Ja sve snimam i kažem joj da ode u policiju i da ga prijavi. Ona uzme Željka, povede ga, i Klaru, sve sam ja to organizovao. Pozira ispred policije, imam sve slikano. Pretio je Zoli pištoljem... Pričao kako će da j*be Bosu zg*za", ispričao je Marko.

