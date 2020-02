MENSUR ULETEO U STUDIO! Prekinuo program, pa nastalo LUDILO kad je POLUPAO sve po pabu!

Marko Đedović otkrio je kako je Janjuš rekao da misli da je Mensur Ajdarpašić ljubomoran na njega zbog Mine Vrbaški. Tada je Mensur uleteo u studio, a za njim i Janjuš koji je želeo da sve raspravi.

Janjuš i Mensur su odlučili da porazgovaraju, a nakon čega je Mensur počeo da urla na Minu Vrbaški, počeo da lupa vratima od paba i baca stvari.

"Boli me k*rac za tu poruku. Ja sam rekao da ne priča o tome. Ja sam dobio ono što sam hteo, nije me zanimalo. Ona je tu lanula, rekla, nije trebalo da kaže, a to nema veze sa ljubomorom prema tebi", govorio je Mensur.

"Ja znam da si ti pomislio da ona nekome piše poruke, ali ne treba da razmišljaš o tim stvarima. Šta ima oko toga da se raspravljaš, samo upadaš u dublje probleme. Ne daj Bože da pomisliš da je Mina nešto sa mnom, ne daj Bože. Ja sam ti rekao kako sam ja nju gledao", pričao je Janjuš.

"Moja je krivica što ja ne verujem. A ovaj šupak dođe tamo i kaže kako sam ja ljubomoran i kako je Janjuš potvrdio. S*ronja klasičan! Opet si ti Mina mangup, stoti put kažem da me poslušaš, ti nećeš da me poslušaš. J*bem vas u usta", bio je besan Mensur.

"Pusti ti mene šta ću ja da radim", rekla je Mina, a to je Mensura iznerviralo. Mina i Mensur su zatim pričali u pabu.

kurir.rs

Kurir