MENSUR IZGOREO OD LJUBOMORE PA PRIZNAO MINI: Više si POŠTOVALA Vladimira od MENE! Mina mu ŽESTOKO odbrusila (VIDEO)

Nakon što je Mensur Ajdarpašić čuo da su zadrugari primetili da je Mina Vrbaški bila bolja prema Vladimiru Tomoviću nego prema njemu nije mogao više to da izdrži. Odlučio je da se obračuna sa Minom.

foto: Printscreen/Youtube

"Šta hoćeš više od mene? Makni se! Nema tu, priznaj druže, čula si šta su ti rekli prijatelji! Ti pokazuješ kroz svoje ponašanje, ni da me zagrliš, ni da me poljubiš, da osetim ja. I ja pored svega toga dođem i grlim te. Čovek te varao, a ti si ustajala i pričala da ga voliš najviše na svetu. Ti si ga poštovala više nego mene sada! Sada nisi u tom odnosu, niti me interesuje, prošlost jeste, ali opet si grizla, ti sada uopšte ne grizeš, to je moje mišljenje. Evo, Bora ti to kaže. Mučiš sebe, to prvo, kako to drugi ljudi vide? Samo mi to objasni! Neko komentariše kako njemu odgovara, a neko kako jeste", odbrusio je Mensur.

foto: Printscreen/Youtube

"Mi smo završili", odbrusila je Mina.

"Pa eto, mi smo završili! Objasni mi zašto radiš stvari koje ne volim? Što foliraš da ti je žao? Ja kada se raspravljam, ja stojim tu. Ona tebe kupi tu i dođete i pričate, a sutra će opet da ti priča kako ti ja ne trebam", upozoravao je Mensur Minu na Zoricu Marković.

Kurir.rs, Foto: Printskrin

