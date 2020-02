OSTAVILI IH RODITELJI, DOŠLE DA ZARADE ZA SILIKONE: Zadrugari opleli po devojkama u Beloj kući, nikad SUROVIJI! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš i Marko Miljković pričali su o devojkama u Beloj kući.

Naime, prethodno je Janjuš imao potrebu da se obrati Mini Vrbaški, kao i ostalim mladim devojkama koje se nalaze oko njega.

Janjuš im je tada očitao lekciju i poručio da treba da budu pametnije u izboru svojih životnih puteva, nakon izlaska sa velelepnog imanja.

"Džaba pričaš ovde bilo šta devojci, razumeš šta ti pričam? Ovde imaš šest devojaka, ostavljene od roditelja, došle da zarade za silikone, njoj je prvo da ugradi silikone", pričao je Janjuš.

"One su utuvile sebi nešto u glavu i to je to, ostavljene su na milost i nemilost", rekao je Miljković.

