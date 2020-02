SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA OSUDILA BRAK MILIJANE I MILOJKA: Božić je 53 godine stariji, a evo šta kaže SVEŠTENIK!

Milijana i Milojko Božić iznenadili su mnoge brakom zbog razlike u godinama, a njihovo pojavljivanje u "Parovima" samo je još više pokrenulo priče.

Sada je Srpska pravoslavna crkva iznela svoj stav po pitanju bračne zajednice vremešnog Božića i njegove 53 godine mlađe supruge.

Sveštenikom Lj.R. rekao je da je sam čin stupanja u bračnu zajednicu sa tolikom razlikom u godinama ravan ozbiljnoj bolesti.

"To treba da se leči, to nije normalno! Pravoslavna crkva priznaje jedino razliku između supružnika do najviše 15 godina, a sve preko toga prepušteno je episkopu na odlučivanje", rekao je sveštenik.

Podsetimo, Milijana Božić je supruga Milojka prevarila sa Nemanjom Stamatovićem Žabcem, koji iz braka sa suprugom ima troje dece i dva unuka. Poznato je da Srpska pravoslavna crkva, ne samo da osuđuje ulazak u bračnu zajednicu između dvoje ljudi čija je razlika pri stupanju u istu veća od 15 godina, nego takođe ima jasan negativan stav prema preljubi kao činu narušavanja svete zajednice dvoje ljudi.

Dolazimo do zaključka da veza između Milijane i Milojka Božića nije blagoslovena od Boga, a kao takva osuđena je na propast iz ugla vernika i crkve.

