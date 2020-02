GAZIĆU OVE KOBILETINE IZ NIŠA KAD GOD BUDEM IMAO PRILIKU! Žestoko opleo po Miljani i Mariji Kulić!

Filip Đukić prethodne vrečeri u "Zadruzi" osvrnuo se na odnos Lepog Miće i Marka Đedovića, te upitao svog cimera za crnim stolom kako su sada njih dvojica stvarno, i ne sluteći da će on u svom izlaganju žestoko potkačiti majku i ćerku Kulić. Naime, ističući da između njega i Miće nema loše nemare, njih dve je dao za primer te naglasio da "će ih gaziti kad god mu se ukaže prilika za to", nazivajući ih kobiletinama usput.

"Ja ću se osvrnuti na tvoj i Mićin odnos. Kada je došla tvoja porodica za Novu godinu, oni su se pozdravili sa njim. Kako ste sada na ovom nivou - rasprave i psovke... da li je to pomirenje bilo lažno?" pitao je Filip, a malo nakon toga izbio je totalni haos.

"Nismo mi kao okej bili, mi jesmo bili okej. Što se mržnje tiče, toga nema. Nije ovo prvi put da neko ima konflikt mišljenja sa Mićom. Nikad se ne zna ko će u debati izvući deblji kraj. Ja nemam problem da kažem kada nisam u pravu. Mislim da Mića ima problem da kaže kada nije u pravu", rekao je Marko.

"Najbitnija stvar je da neko nema loše namere. Ne vidim tu mržnju. To je razlika između mog odnosa sa Mićom i sa ovim kobiletinama iz Niša. Kad god budem bio u prilici i da ih gazim i da im učinim nažao, to ću raditi do kraja svog života", naglasio je on.

