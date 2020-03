PIJEM JAKE LEKOVE, TO MI JE SVE OD STRESA! Luna progovorila o RAKU MATERICE! Gagi VAN SEBE! Njene reči KIDAJU (VIDEO)

Luna Đogani je pre spavanja pričala sa ocem Gagijem Đoganijem i otkrila mu informaciju o njenom zdravstvenom stanju, zbog kog se on veoma uplašio.

Naime, Luna je pokušala što tiše da kaže Gagiju da je pre dvadesetak dana bila na kontroli i da je saznala da je na korak da oboli od kancera materice.

"Da, nije zaj*bancija, to mi je sve od stresa. Na stepen sam od raka materice, majke mi, užas. To sam saznala pre nekih 20 dana i od tad pijem lekove, ali to je sve od stresa. Ali ne brini se, to se leči. Na vreme sam to otkrila. Ne znam više gde je levo, gde desno. Ali jaka sam ja, prebrodiću ovo, znaš ti mene", ispričala je Luna.

