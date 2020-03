ŠOK PRIZNANJE LUNE ĐOGANI! Gde god da se okrene vidi Slobodana?! Nije izdržala ni dan u rijalitiju, odmah ŠIZNULA!

Turbulentna veza Lune Đogani i tada još uvek oženjenog Radanovića i te kako je ostavila traga na ovaj rijaliti, pa tako očito i na njenoj duši. Iako je u narednoj sezoni bila u prilično dramatičnom odnosu sa Markom Miljkovićem, s kojim je tek nedavno raskinula, prva rijaliti ljubav izgleda baš zaborava nema. Naime, kako je priznala, otkako je ponovo u Beloj kući - sve je samo na Slobu seća.

Miljković, iako joj je pred očima, definitivno je pao u drugi planb.

Marko Miljković je pao u drugi plan.

"Moram da ti postavim jedno neizbežno pitanje... Bila si u 'Zadruzi' sa Slobom, zatim si bila sa Markom. Sada kada si se vratila... Na koga te 'Zadruga' više podseća?" glasilo je pitanje koje ju je i samu u Rajskom vrtu prilično uznemirilo.

"Je l' moram da budem iskrena? Generalno, ja sam već pričala napolju da je priča sa Slobom nešto što me je najviše dotuklo. To je nešto bilo ludački, bolesno i nenormalno i trajalo je jako dugo. Sad kad sam u Rajskom vrtu, mogu da kažem da me sve podseća na Slobu", bila je iskrena do koske ona.

