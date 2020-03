LUNA ĐOGANI NIJE IMALA PARA I ZA JEDNO I ZA DRUGO! Na kraju je morala je da digne ruke, a nije joj bilo SVEJEDNO!

Marka Janjuševića Janjuša zanimalo je kako Luni ide biznis, te ju je otvoreno pitao šta se na tom polju dešava. Ona mu je tada priznala kako je zatvorila butik i odustala od svega toga, jer joj je to bio baš veliki trošak, posebno otkako je počela da peva.

foto: Printscreen

"Jesi li onaj butik zatvorila?" pitao je Janjuš Lunu.

"Da, to sam sve zatvorila. Pa ne mogu i muzikom i time da se bavim. Ne mogu na dve strane, to je veliki trošak", iskrena je bila ona, iako joj zasigurno nije bilo svejedno, pošto je to svojevremeno bio njen veliki san.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: ATA Images

Kurir