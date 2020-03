JA SAM OVDE STARA KOKA: Luna Đogani se OBRATILA svim budućim VOĐAMA! A ovo im jasno stavila do ZNANJA (VIDEO)

Mateja Matijević je dao reč Luni Đogani, koja se sinoć uselila u kuću koja je rekla da ona nije nova zadrugarka i da je ona stara koka u rijalitiju.

foto: Printscreen/Youtube

"Ovo mi je prvo obraćanje za stolom u "Zadruzi 3". Što se tiče budžeta, nemojte da me gledate kao novu, ja sam ovde stara koka. Meni je svejedno koji ću budžet dobiti, više ne jedem ni slatkiše. Vođe, zaista nemam problem. Ali hvala ti Mateja na lepim rečima i što poštuješ mog tatu, znam koliko si iskren prema njemu. Tako da, to je to... Hvala ti", poručila je Luna.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs / M.M, Foto: Printskrin

