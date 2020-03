LUNA PRIZNALA KARIĆU ZBOG ČEGA MU SE OSVETILA: Blam me je! Videćeš kad izađeš iz RIJALITIJA! (VIDEO)

Luna Đogani prišla je Stefanu Kariću i otkrila mu zbog čega ga je ignorisala na "Zadrugoviziji", kada je bila u ulozi stručnog žirija.

"Znaš zašto te nisam iskomentarisala na "Zadrugoviziji", a tvoj tata me je ispljuvao najstrašnije? Blam me je, jako je ružne stvari pisao. Nisam skontala zašto. Iskulirala sam te sa razlogom. Kad sam bila u "Zadruzi 2", ismejavao si me na Instagramu", rekla je Luna.

foto: Printscreen

"To je bilo u prvoj. Izvini ako si se uvredila", nadovezao se Stefan.

"Videćeš kad izađeš iz rijalitija. Tebi se npr. neko smejao što plačeš, to je ružno, mi smo ljudi. Videćeš koliko su ljudi odvratni, koliko te osuđuju, a nemaju pojma kako se osećaš", poručila je Đoganijeva.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

