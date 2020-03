VREME JE DA TOM ZRENJANINSKOM ĐILKOŠU STANEMO NA PUT! Marko Miljković BRUTALNO opleo po Slobi i nije birao reči!

Nakon što je Luna Đogani izjavila da je u "Zadruzi" i dalje sve podseća na Slobu Radanovića, te da je sa njim imala bolesnu ljubav, Marko Miljković osetio je potrebu da prokomentariše sve.

"Na konto ovog Luninog izlaganja vreme je da tom zrenjaninskom đilkošu stanemo na put i da mu ne dajemo marketing više jer nije zaslužio. Pozdrav za Kristinu iz Zrenjanina koja se često javlja u emisije. Ne mislim na Kockar nego na jednu gledateljku koja se stalno javlja u emisiju", rekao je Marko.

"Nakon svega što sam videla u prethodnim sezonama ja sam mislila da Luni ovo nije potrebno. Imala je karijeru koja je krenula uzlaznom putanjom. Svi troje iz prve sezone su se snašli i našli svoje mesto. Počinjem da sumnjam u to da su njih dvoje ozbiljno raskinuli. Sumnjam da bi Luna ostavila sve to, karijeru, studio, pesme. Meni se Marko sviđe u druženju, ali čim dođe Luna ne sviđa mi se. Da je Luna moje dete, ja bih joj rekla da ne uđe, malo je to ponižavajuće, ljubav je za slabiće, ona je non-stop prisutna kod nje, potrčati tako brzo i poleteti... Oni su pričali da su drugari, ali se Marko večito družio sa muškarcima. Osetili smo svi promenu u Jeleninom ponašanju, naravno da je to Luni zasmetalo, ali trebalo je da pusti, prebrzo je dotrčala. On je rekao da će biti Marko kakav jeste. Bilo je potrebno samo vreme da kliknu, nije se džabe Luna pitala. Ovo nema tu težinu kao Sloba, Kija, Luna. Započeta je neka priča između Jelene i Marka, eto Lune, kao što je Kija ušla na vezu Lune i Slobe. Nije trebalo sada da uđe. Ovo je smešno na šta je Kija ušla kada je ona bila sa Slobom", rekla je Zorica Marković.

"Ja nisam ušla jer sam tražila, mene su ljudi zvali. Uvek sam tu negde u vazduhu. Mene su planirali da pozovu, ja bih se svakako pojavila, da li kao gost, da li kao nevidljiva osoba, da li da pevam... Ja nisam ušla da prekidam bilo šta, totalno je drugi razlog u pitanju. Naravno da je tu umešan i Marko, mi smo se rastali i rekli da ćemo videti šta će se desiti kad on izađe, stavili smo dve tačke, ne tačku. Došla sam zbog nekih svojih stvari, ne da nešto prekidam. Da je nešto postojalo, ne bi trebalo da se prekida. Ja i dalje zameram Marku, to sam čak i Jeleni ispričala, znam da je ta priča trougao, muka mi je od svega toga, ali se ne osećam kao u trouglu, on je moj dečko bio, ostao, nisam nikada osećala da nije moj dečko", navela je Luna.

