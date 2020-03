DAVIO SE, ZACRVENEO! MOGAO JE DA MI UMRE?! Miljana ispričala kroz koje PATNJE prolazi od rođenja sina Željka! JEZIVO

Miljana Kulić ispovedila se Ermini Pašović i otkrila joj detalje drame kroz koji je prošla koje možda mnogi nisu znali.

Miljana je pričala o svojim strahovima, napadima panike, ali je otkrila i da je imala jednu zastrašujuću situaciju sa Željkom, kada je mališa mogao i da se uguši.

"Ja otkad sam rodila Željka, moj život je u strahovima. Ja sam napolju plaćala dadilje da samo budu pored mene, dok je mama bila u rijalitiju, da ne budem sama s njim, jer me strah da se ne zadavi. Jednom kad sam ga dojila, više mi je mleka išlo, on je počeo da se davi, zacrveneo se. Ja u tom momentu od straha, ne mogu da odreagujem, uplašim se, izgubim se i zato je bila žena tu. Znaš kad nekom pričaš non stop da je bolestan. Rešila sam da pijem lekove konstantno. Pila je Luna... Hoću da izlečim napade panike. Kad ti stalno neko priča bolestan si, nisi dobra majka, počneš da veruješ u to - rekla je Miljana.

Kurir.rs

Kurir