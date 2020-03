VRIŠTALA SAM, NAPASTVOVAO ME MUŠKARAC DUPLO STARIJI OD MENE: Barbi iznela JEZIVE detalje, a posle OVOGA svi su u ŠOKU!

Sanja Spasojević Barbi ispričala je kako je bila silovana i da je zbog toga završila na lečenju na psihijatriji.

Od tog trenutka traju rasprave o tome da li je to izmišljena priča, kako bi dobila simpatije, ili živa istina.

To se stvarno desilo. Ja sam bila na toj žurci i muškarac koji me je napastvovao je bio više nego duplo stariji od mene. On me je nagovarao da pijem i da u početku je sve bilo okej. Onda su svi otišli i ostavili nas same i tu je krenuo pakao", pričala je vidno uzdrmana.

Potom je objasnila kako je ucenjivao i pretio joj da će svima da priča kako će pričati po gradu svašta o njoj.

"Ja sam vrištala i branila. Na kraju se desilo šta se desilo, a on me je ubeđivao kako se ništa nije desilo i kako to nije strašno. Bile su to reči pravog psihopate", rekla je ona.

Parograf je pokazao da je njen odgovor laž.

