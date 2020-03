LUNA ĐOGANI ŽESTOKO OSUDILA FANOVE: Suvišno je da se šalje torta! A evo šta je rekla o incidentu Marka I Save (VIDEO)

Luna Đogani je prokomentarisla to što su joj fanovi poslali tortu za rođendan koja je bila namenjena njoj i Slobodanu Radanoviću.

"Da li smatraš da tvoj dečko ponižava tvoje ljude, a oni su bili uz tebe i u dobru i u zlu i doveli te do trona, da li imaš strah da mu se suprotstaviš uprkost tome što ostaješ bez ljudi koji su bili uz tebe", bilo je pitanje za nju.

"Moji ljudi koji me zaista vole ne rade neke stvari da me provociraju. Suvišno je da se šalje torta, to sam ja dobijala i napolju, navodno dobijem cveće od mog bivšeg dečka. Marko je u to upućen. Jako je ružno da se to provocira. Mene nisu doveli na tron ljudi koji veruju u ljubav imaginarnu mene i Slobe. Sloba i ja nismo više od dve i po godine u komunikaciji. On se verio, ja imam novog dečka, bespotrebno je i odvratno da se potencira ta priča. Za mene je to provokacija. Dobila sam lančiće i tortu, detelinu, to je znak koji je pratio mene i Slobu kroz prvu Zadrugu, ne znam koliko godina treba da prođe da se shvati da je to gotova priča. Mislim da i Sloba tako misli, to je bezbeze, svako ima pravo da veruje i da podržava", rekla je Đoganijeva.

"Da li si zamerila Marku taj incident sa mikrofonom?", glasilo je pitanje.

"Nisam videla, ali sam čula šta se desilo. Između Marka i Save je uvek bila netrpeljivost, samo su se poštovali zbog mene. Savo je profesionalac, peva tu pesmu na nastupima, kao i ja. On nije imao lošu nameru, ali možda nije trebalo da peva tu pesmu. Marko nije imao lošu nameru, ali to je bio šlag na torti. To su neke sitne provokacije koje su bolne za muškarca. Tako je kako je, ne mogu da spojim nespojivo, Savo i Marko ne mogu da se gotive na silu na mene", rekla je Luna.

