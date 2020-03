DAVID NIJE ZNAO: Karić pričao o VRELOJ NOĆI koju je proveo sa Anom Korać, a njen DEČKO uleteo da ga PREKINE! (VIDEO)

Ana Korać bila je sa Stefanom Karićem, što je zadrugar tek nedavno otkrio, a sada je objasnio o čemu se radi.

"Kada si već izneo istinu sa kojima si bio iz Zadruge, poređaj ih po redu sa kojom ti je bilo najlepše", postavili su voditelji pitanje Stefanu.

"Ne mogu da odgovorim, to je degutantno. Bilo je lepo... Sa Anom sam se video samo jednom, da je nešto bilo između nas. Ja mislim da David to nije znao, ja zato nisam ni iznosio to, nisam hteo da kvarim nečiju sreću", rekao je Karić.

Zatim je Anin dečko David Dragojević uleteo u radio i hteo sve da demantuje.

"Ja sam znao za to, ali nisam hteo da se uplićem u priču. Znam šta je Osman pisao i sve", rekao je David.

