SAMO NAM FALI ANABELA, TO BI BIO HAOS: Gagi Đogani iskreno o BIVŠOJ ŽENI, on zna šta misli o vezi LUNE I MARKA! (VIDEO)

Gagi Đogani dobio je pitanje da li kontrira bivšoj ženi Anabeli Atijas, s obzirom da ona ne podržava vezu Lune Đogani i Marka Miljkovića.

"Ja joj ne kontriram. Neizbežno je da je spominjem. Ja imam drugačije mišljenje od nje po pitanju veze Lune i Marka, u Zadruzi 2 je bilo tako, ona to gleda drugačije od mene. Ni ja ni Anabela ne mislimo svom detetu loše. Gledamo da ona bude srećna, ali nažalost se ne slažemo. Ona smatra da to nije dobro za nju, ja smatram da je ok, zato ulazimo u neki konflikt. Ja sam neka tampon zona. Anabela nema nameru da uđe niti misli da ulazi ni za kakve pare, još nam ona fali, to bi bio haos", rekao je Gagi i dodao:

"Kako se ponašam ovde, takav sam i napolju, moj odnos sa Markom je isti i ovde i napolju."

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Dragana Udovičić

Kurir