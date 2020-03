BRUTALNA ISPOVEST SIMOVE: Anđela me je KRVNIČKI udarala nogom, uzela je makaze i OŠIŠALA ME! Tara jedva OSTALA ŽIVA

Tara Simov ušla je u svet poznatih kao maloletnica i to na najgori mogući način po nju - dobila je teške i ozbiljne batine od, kako Tara tvrdi, Anđele Mitkovski, poznatije po nadimku Anđela Veštica.

Kako je Tara ispričala u svojoj ispovesti, Anđela ju je uz pomoć još jedne nepoznate devojke ošišala do glave i isekla haljinu, ostavivši je potpuno golu na parkingu.

"Ne smem sama da ostanem kod kuće noću. Baš imam tripove, i daj Bože da sve to prođe. Lekove pijem već godinu i po dana jer imam napade panike i histerije. To što ja sanjam je bolesno! I nema veze sa njom uopšte. Sanjam konstantno da me neko tuče, a ja ne mogu ni da se pomerim. Ne mogu ni da zovem u pomoć. Čak ne mogu ni da plačem. Nju ne sanjam, sanjam muške osobe kako me tuku", rekla je Tara nakon incideta.

Povod za incident bio je Tarin status na Instagram profilu gde je napisala da je "Anđela snimala po*niće pod umetničkim imenom Nensi Fensi i da je imala se*s sa trojicom muškaraca istovremeno"!

U ispovesti koju je dala, Tara je otkrila šta se tačno desilo i koje traume ima i dan danas.

"U mom prebijanju učestvovale su J.G., N. N., Anđela Mitkovski i još jedna devojka kojoj nisam videla lice. A sve je počelo tako što je J.G. mene „urnisala“, zvala me je 7 dana uzastopno da se vidimo, da bih joj ja pomogla da „reši“ Minu Vrbaški. U stvari, neprestano me je zvala na nagovor Anđele Veštice koja ju je kontaktirala zbog mene i dala joj između 50 i 100 evra da bi me dovela do nje. A J.G. je inače poznata kao kleptomanka i sponzoruša koja se druži samo sa dobrostojećim osobama i muškog i ženskog pola. Pošto nema ni leba da jede prihvatala je tu Anđelinu ponudu", ispričala je Tara tada.

"Ja sam tog dana bila sa društvom na Dedinju, na teniskim terenima. I J.G. je došla! Rekla mi je da moramo da idemo da bi ona sa zastrašila jednu devojku. Jer ta devojka je navodno, po njenoj priči, njoj ukrala neko zlato. To zlato joj je ukrala dok su njih dve živele zajedno na Vračaru. Zamolila me je da krenem sa njom i rekla mi je da će me vratiti za desetak minuta. Izašla sa sa njom i na parkingu je stajao plavi "pežo 207" kojim je upravljala N. N.. Kada smo se upoznavale ta N.N. mi se predstavila kao Sanja ili Sonja. Auto ima dvoja vrata, i ja sam sela pozadi", rekla je Tara pa dodala:

"Ja sam videla Anđelin auto parkiran i rekla sam J.G. da je pozove da izađe i da mi kaže šta ima, pa da se onda vratim odakle sam i došla. Anđela je ubrzo stvarno došla i odmah je počela da me napada i vređa. Ja sam joj rekla da ne vidim u čemu je problem što ja pričam da je ona prostitutka, kad ona to stvarno jeste. I šta je problem što sam rekla da je bivša po*no glumica, kad ona, takođe, to svarno i jeste", ispričala je Tara.

"Ona mi je tada udarila šamar! Ja sam je odgurnula nogom. To se dešava u trenutku dok ja sedim u autu pozadi, a prednje sedište je povučeno. Ona potom kreće da me krvnički udara nogom u glavu, držeći se rukama za krov od automobila. Ja sam se levom rukom držala za sedište da me ne bi izvukla iz auta. Okrenula sam glavu na levu stranu tako da mi je samo desna strana lica bila povređena. To udaranje, to šutiranje nogama u glavu je trajalo 15 minuta. Bilo je strašno! U jednom trenutku je prestala i rekla drugarici da joj doda makaze koje je imala u kolima. Počela je da me šiša, ja sam pokušala desnom rukom da se odbranim. Ali me je za tu desnu ruku uhvatila ona nepoznata devojka i napravila mi polugu preko malog prozora sa desne strane. Bila sam potpuno nemoćna. Ona je uzela makaze i prislonila mi na vrat! Pa na stomak! Na oba mesta sam imala posekotine. Na kraju mi je uzduž isekla haljinu! A zatim je odšetala i sela u svoj automobil. Ja sam izašla iz „pežoa“, a ove devojke su odjurile kolima", opisala je Tara incident.

Kada je ostala sama, prebijena i naga, uzela je ostatke haljine i vezala je u čvor.

"Tako da nisam bila gola kako su svi pisali. Odmah sam otišla u najbližu zgradu preko puta. Pokucala sam na prva vrata. Otvorila je žena koja mi je dala nešto da obučem. Dala mi je i kesu u koju sam stavila moju haljinu i kosu koju sam sakupila na parkingu. Žena je pozvala policiju i oni su ubrzo došli. Sa njima sam otišla u Urgentni centar. Tamo je došla i moja majka kojoj sam javila šta se desilo. Majka je iz Urgentnog okrenula Anđelu svojim telefonom, pošto mi je Anđela oduzela telefon. Anđela je mami rekla "dobila je što je zaslužila" i spustila je slušalicu. Sa mojih tek napunjenih 18 godina, ne želim da me vezuju sa prostitutkama jer ja to nisam! Spremna sam da izrecitujem sve uzduž i popreko, da odgovorim na svako vaše pitanje i dokažem da nisam to za šta me vezuju. Nije mi prijatno da slušam i čitam kad pišu o meni da sam prostitutka koja je "prešla iz Anđelinog u Sorajino jato". A nisam to!", rekla je Tara pre godinu dana

Na pitanje kako onda poznaje te devojke uključujući Anđelu, Soraju i Anu, Tara je odgovorila da je druženje sa njima bilo iz interesa.

"Što se tiče druženja sa tim devojkama, uključujući i ove tri koje ste naveli, bilo je iz ličnog interesa. Ja sam imala 13 – 14 godina kada sam počela da kačim klipove na Youtube zabavnog tipa. Pevala sam, zezala s, pa sam i na Instgramu sakupila dosta pratilaca. A to druženje mi je doprinosilo u tom smislu što sam ja već počela da radim neke reklame za onlajn prodavnice obuće i odeće. I slali su mi i novac za te reklame. Meni je trebalo što više tih pratilaca i na svaki način sam pokušavala da stignem do nekih poznatijih osoba, da se družim sa njima i tako steknem još više ljudi koji će me zapratiti. I eto, vidite kako se sve to završilo", ispričala je Tara.

Na pitanje da li ima neke traume posle nezapamćenih batina Tara objašnjava da ima ozbiljne probleme:

"Idem kod psihijatra jednom nedeljno i uzimam svakodnevno terapiju. U početku mi je baš bilo loše, imala sam strašne košmare, preznojavanje u snu. Ali psihijatar radi na tome da ja ukapiram da ona nije ponizila mene, već sebe. I da tako nešto ne može više nikada da mi se desi. Ali teško je… Godinu i po dana skoro nigde ne izlazim", rekla je Tara.

Tara je inače ćerka je bivšeg golmana i reprezentativca Gorana Simova. U Zadrugu je ušla kao slobodna devojka jer je pre pet meseci okončala je emotivnu vezu s dečkom za kojeg je čak bila i verena.

