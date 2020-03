IVANA NE ODUSTAJE OD MILIJA! A tek da čujete ko joj pomaže da isplanira kako da ga ZAVEDE ŠTO PRE!

Ivana Mitrović ne odustaje od Milutina Radosavljevića Milija, iako njeni za njega neće ni da čuju. Tokom večeri u vili "Parova", poručila mu je:

"Mili, skinuću ti se večeras", uopšte se i ne obazirući na njegovu opasku.

Naime, on ju je nazvao uhodom, koja ne odustaje iako je i više nego očigledno na podršku njene babe i dede nemaju.

"Tri meseca me uhodiš, a znaš da me ne podržavaju tvoji baba i deda", brecnuo se on.

Međutim, na iznenađenje mnogih, Šmizla joj je tokom emisije dala nekoliko saveta kako da ga što brže zavede, verovatno pošto je i sama videla koliko joj je to bitno.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs, M.G/Happy/Foto: Happy screenshot

Kurir