SAVO SE DIREKTNO UMEŠAO U NAŠU VEZU: Marko otkrio da li će ZABRANITI Luni da se druži sa Perovićem! (VIDEO)

Pušten je klip svađe između Lune Đogani i Marka Miljkovića oko toga da li ona ljubomoriše zbog Jelene Pešić.

Luna je zamerila Marku što je to izneo pred svima, nakon čega su imali nekoliko svađa zbog toga. Pešićeva je sve vreme pomno pratila snimak.

"Normalno je kad nekog voliš da budeš ljubomoran. Tek tada sam shvatio to, da postoji neka netrpeljivost (između Lune i Jelene), tada sam odlučio da stanem na Luninu stranu. Rekla mi je da treba da se izjasnim tako, zbog ljubavi sam prestao da se družim aktivnije, tebi to imponuje", ispričao je Marko.

Ja imam pravo da kažem šta mi smeta. Ločigno je da biraš mene ako sam ti devojka, a ne neku devojku koju znaš mesec dana - rekla je ljutito Luna.

Milan je upitao Lunu da li može da očekuje da joj Marko zabrani da se druži sa Savom Perovićem.

"Ne, kao što se ja ne mešam u njegova prijateljstva napolju, ne treba ni on moja. Ja nisam njemu zabranila da se druži sa Jelenom, sam je rekao. Čim sam ja rekla šta mi smeta, kroz redove, to, trebalo je da shvati... Ja sam gledala njihove klipove, ličilo mi je to na nešto više. Možda je trebalo direktno da mu kažem sve. Ja sam mu i Draganu tako zamerala", dodala je Đoganijeva.

"Ona je zamerala druženje sa Draganom, zato što sam joj se sviđao tad. Tada me jeste nervirala, to nema veze sa emocijama. Što se tiče Sava, moraćemo da porazgovaramo. Ovo njegovo smatram direktnim mešanjem u vezu, moraćemo da porazgovaramo... Mora da poštuje ovo devojku, da mi lepo pruži ruku, da se meša nikako. Ako ne prihvati to, ja ću biti bezobrazan i umešati se u njihovo drugarstvo. Nadam se da će mi lepo pružiti ruku i izviniti za svoje postupke", ispričao je Marko.

"Ja sam sigrna da će Savo to uraditi, on prihvata moje odluke i izbore. Biće sve tu okej. Treba da popričaju, ali ne treba da se druže, da se pravi nešto fejk i na silu",istakla je Luna.

"Meni se Savo generalno kao osoba ne sviđa, ali ga poštujem zbog Lune", zaključio je Marko.

