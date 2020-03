VIDIŠ KAKO MI JE KRENULO OTKAKO SAM RASKINUO SA TOBOM! Edis frapirao Mitrovu: A tek da čujete kako mu je ODGOVORILA!

Iako su navodno stavili tačku na njihovu romansu, Dragana Mitar i Edis Fetić uživali su šaleći se u krevetu. Međutim, čuveni Torta "otišao je korak dalje", pa zgranuo Mitrovu komentarom "da mu je krenulo" otkako ju je ostavio.

"Sve me krenulo otkako sam raskinuo sa tobom, evo i stvari stigle. I mene jednom da krene. Vidiš kako me je krenulo", pričao je on.

foto: Printscreen

"Ne znam ko mi je poslao stvari, možda majka, možda Zilha. Majka, dobar sam bio", dodao je on, pa prasnuo u smeh.

"Ti si bolestan, ti si ozbiljno bolestan čovek", odgovorila mu je Dragana.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

