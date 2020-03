LUNA ĐOGANI PONOVO PLAČE: Boli me što neće da prizna, pravi od nas BUDALE! Veza sa Markom PUCA zbog Jelene?! (VIDEO)

Ivana Šopić pitala je Lunu Đogani šta to treba Marko Miljković da uradi kako bi ona bila zadovoljna i verovala mu da on nema ništa sa Jelenom Pešić.

"Apsolutno ne treba ništa da uradi. Mislim da si u pravu sve što si pričala. Istina je da ja to ne želim da čujem, upravo zbog tih nekih stvari sam ušla", rekla je Luna sa očima punim suza.

foto: Printscreen

"Mene boli to što on neće da prizna šta je bilo. Pravi od nas budale. Ja njemu verujem, ali mene boli što neće to da prizna, prešla sam preko nekih stvari", rekla je Đoganijeva sa knedlom u grlu.

foto: Printscreen

"To što me je on mazio po kosi, ja to nisam ni primetila. Vi ste završili, ti si na nastupima. Nisam imala osećaj da treba da pazim. To je maksimum koji se desio. Nisam ga gledala kao dečka sa kojim bih mogla da budem", ispričala je Jelena.

Kasnije je Luna prebacila Marku što brani Jelenu, a ne nju, pa su se ponovo posvađali.

"Šta pričaš, budaletino? Ja tebe nisam branio? Mnogo si ljubomorna, namerno to radiš, praviš problem, a znaš da to nije istina. Ne uvlači devojku u trojku", govorio je Marko.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir