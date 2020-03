NAZVAO NINU GOVEDOM I TO PRED SVIMA! A tek da čujete zašto: Pao mu mrak na oči pa nije BIRAO REČI!

Što se Nine Babić tiče, najgluplja osoba u "Zadruzi" je Mlađan Jovanović. Kada je on to čuo - veoma je burno odreagovao, ističući da je time zapravo sebe ukanalila.

"Iskreno, osobu koju bih ja navela, neću zbog poštovanja prema Gagiju i ovih situacija... Mislim da je Luna malo glupa i naivna, to je moje mišljenje, ali ima ove mnogo glupljih. Slažem se sa Banetom Čolakom za Mlađu, prelazi preko nekih gluposti i tako to. Tako da ću izabrati Mlađu da je najgluplja osoba, isključivo za sebe", izjavila je Nina.

"Vidiš? Vidiš koje je to govedo malo! Sada ćeš da čuješ moje mišljenje. Ti si sada priznala svoju inteligenciju, kada si sebe ukanalila. Kapiraš šta si sada izgovorila?" besneo je Mlađa.

