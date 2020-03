TAJ MANIPULATOR MOJOJ ĆERKI DAJE INSTRUKCIJE! Anabela progovorila o zategnutom odnosu sa Lunom pred sam ULAZAK U ZADRUGU

ISKRENA DO KOSKE

Anabela Atijas pred sam ulazak u "Zadrugu" porazgovarala je sa voditeljima pa im otkrila da su joj emocije veoma pomešane, ali da oseća da ide "ka nekom putu ozdravljenja". Ona je progovorila i o zategnutom odnosu sa ćerkom Lunom, te da je gotovo sigurna u to da "njen dečko manipuliše njom", te da je zbog toga i ne čudi što je "ona takva sada".

"Pomešane su mi emocije. Imam neki utisak kao da idem ka nekom putu ozdravljenja. Previše toga se nakupilo u meni u zadnje tri godine. Odlukom da podržim, sad - pogrešne ili ne, odluke moje ćerke, ja sam zaista dovedena u jednoj situaciju gde sam toliko hejta navukla na sebe radeći ono što sve majke rade, da se jednostavno ne može više funcionisati. Ne mogu ja sama sa sobom. Imam potrebu da to izbacim iz sebe. Idem da to uradim isključivo zbog sebe", objasnila je Anabela, pa objasnila da njen odnos sa Lunom "više neće biti isti, jer je ona (Luna) to izabrala".

Anabela je navela kako se uvek dičila time da je sebi rodila srodnu dušu, te da je svojom porukom za njen rođendan samo želela da joj poželi sreću na "tom putu koji im nije zajednički".

"Volela bih da mi objasni kakvu sam ja njoj štetu donela", nastavila je nervozno Anabela, napominjući da je njena ćerka zasigurno postala manipulativna "zbog njenog dečka koji joj daje instrukcije".

"Šokirala sam se, jer sam mislila da ne postoji stvar koju bi ona meni prećutala. Bila sam toliko privilegovana jer sam mislila da sam rodila sebi srodnu dušu... Pala je pod uticaj. Moju čestitku nije pročitala svima, ja sam opet navukla hejt. Ona je odlučila da ide na taj put bez mene", gotovo je sigurna majka zadrugarke koja i ne sluti šta je čeka.

"Moram da priznam da je ona u poslednje vreme poslala jako manipulativna. Pala je pod uticaj dečka. Dao joj je instrukcije da mene slaže. Takvu Lunu ne poznajem i ne podnosim takve ljude, pa makar to bilo i moje dete", istakla je Anabela.

"Ne branim je, niti ću. Nije sama, hvala Bogu, ima oca, ima dečka... nisam došla da se borim protiv Lune, ali neću ni da pravdam njene loše poteze i odluke."

